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Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Sampdoria-Monza

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Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Sampdoria-Monza

Archiviata la trasferta di Pescara, la Sampdoria si ritroverà al “Mugnaini” di Bogliasco già nella mattinata di domani, domenica, per iniziare a preparare la sfida casalinga con il Monza, in programma venerdì al “Ferraris” (ore 20.30).

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