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Giudice Sportivo: Sampdoria e Monza senza squalificati

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Giudice Sportivo: Sampdoria e Monza senza squalificati

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 34.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Beyuku (Modena), Brighenti e Petriccione (Catanzaro), Dorval (Bari), Peda (Palermo), Schingtienne (Venezia), Squizzato (Virtus Entella), Trimboli (Mantova), Zanon (Carrarese).

Diffidati Sampdoria: Begić, Conti e Pafundi.

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