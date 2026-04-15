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Arbitri: Sampdoria-Monza affidata a Manganiello di Pinerolo

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Arbitri: Sampdoria-Monza affidata a Manganiello di Pinerolo

La designazione arbitrale per Sampdoria-Monza, gara in programma venerdì 17 aprile (ore 20.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 35.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo..
Assistenti: Bahri di Sassari e El Filali di Alessandria.
Quarto ufficiale: Striamo di Salerno.
VAR: La Penna di Roma 1.
AVAR: Piccinini di Forlì.

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