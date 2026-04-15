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Lombardo: «Vietato rilassarsi, voglio una squadra battagliera»

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Lombardo: «Vietato rilassarsi, voglio una squadra battagliera»

Le parole dell’allenatore Attilio Lombardo alla vigilia di Sampdoria-Monza, 35.a giornata della Serie BKT 2025/26.

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