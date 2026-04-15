Meno due a Sampdoria-Monza, giovedì rifinitura mattutina

Meno due a Sampdoria-Monza. I blucerchiati continuano sotto il sole di Bogliasco la fase di preparazione alla sfida di venerdì sera al “Ferraris” (ore 20.30). Dopo una sessione di video-analisi e una fase di attivazione atletica e tecnica sul campo superiore del “Mugnaini”, Attilio Lombardo ha diretto un allenamento mattutino a base di esercitazioni tattiche, sviluppo delle palle inattive e conclusioni a rete. Con il gruppo anche Gaëtan Coucke, Liam Henderson e Tommaso Martinelli. Massimo Coda ha invece interrotto la seduta in via precauzionale per un fastidio alla gamba destra. Terapie per Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, giovedì, è prevista la rifinitura mattutina.