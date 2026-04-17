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Viti volta pagina: «Risultato pesante, sta a noi reagire subito»

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Viti volta pagina: «Risultato pesante, sta a noi reagire subito»

Le parole del difensore Mattia Viti al termine di Sampdoria, 34.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

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