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Giudice Sportivo: Thomassen salterà Cesena-Sampdoria

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Giudice Sportivo: Thomassen salterà Cesena-Sampdoria

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 35.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Cittadini (Frosinone), Lucchesi (Monza), Marconi e Mezzoni (Virtus Entella), Ruggeri (Carrarese), Thomassen (allenatore in seconda Sampdoria), Zedadka (Südtirol).

Diffidati Sampdoria: Begić, Conti e Pafundi.

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