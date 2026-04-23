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Arbitri: Cesena-Sampdoria affidata a Tremolada di Monza

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Arbitri: Cesena-Sampdoria affidata a Tremolada di Monza

La designazione arbitrale per Cesena-Sampdoria, gara in programma sabato 25 aprile (ore 19.30) al “Manuzzi” di Cesena e valida quale 36.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Tremolada di Monza.
Assistenti: Preti di Mantova e Colaianni di Bari.
Quarto ufficiale: Eremitaggio di Ancona.
VAR: Volpi di Arezzo.
AVAR: Mazzoleni di Bergamo.

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