Al “Manuzzi” la gara non si sblocca, posta divisa tra Samp e Cesena

Per il report della sfida tra blucerchiati e biancorossi, 35.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.

Cesena 0

Sampdoria 0

Cesena (4-2-3-1): Siano; Ciofi (42′ s.t. Magni), Zaro, Mangraviti, Corazza (10′ s.t. Frabotta); Bisoli, Bastoni (10′ s.t. Castrovilli); Olivieri (42′ s.t. Vrioni), Berti, Shpendi, Cerri (34′ s.t. Ciervo).

A disposizione: Ferretti, Castagnetti, Arrigoni, Amoran, Guidi, Piacentini, Francesconi.

Allenatore: Cole.

Sampdoria (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Hadžikadunić (19′ s.t. Depaoli), Viti, Giordano; Ricci, Abildgaard (29′ s.t. Conti); Cherubini (39′ s.t. Cicconi), Henderson (19′ s.t. Palma), Begić; Brunori (39′ s.t. Soleri).

A disposizione: Ghidotti, Coucke, Riccio, Ferrari, Casalino, Barák, Esposito.

Allenatore: Lombardo.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Assistenti: Preti di Mantova e Colaianni di Bari.

Quarto ufficiale: Eremitaggio di Ancona.

VAR: Volpi di Arezzo.

AVAR: Mazzoleni di Bergamo.

Note: ammoniti al 29′ p.t. Cherubini, al 18′ s.t. Hadžikadunić, al 18′ s.t. Abildgaard, al 48′ s.t. Frabotta per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 7.657 (rateo 73.303,38 euro), paganti 5.948 (incasso 91.358 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.