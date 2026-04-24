Sono ventiquattro i convocati di Lombardo per Cesena-Sampdoria
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Sono ventiquattro i convocati di Lombardo per Cesena-Sampdoria
Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Attilio Lombardo ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la trasferta in casa del Cesena, in programma domani, sabato, al “Manuzzi” di Cesena (ore 19.30) e valida quale 36.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.
Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti.
Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Brunori, Soleri.