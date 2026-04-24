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Lombardo: «Voglio risposte mature, giochiamola con disciplina»

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Lombardo: «Voglio risposte mature, giochiamola con disciplina»

Le parole dell’allenatore Attilio Lombardo alla vigilia di Cesena-Sampdoria, 36.a giornata della Serie BKT 2025/26.

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