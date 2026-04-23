Meno due a Cesena-Samp, venerdì rifinitura e partenza

Meno due a Cesena-Sampdoria. Al “Mugnaini” di Bogliasco prosegue la preparazione alla sfida in programma sabato al “Manuzzi” (19.30) con i blucerchiati – compreso Alex Ferrari – impegnati prima in una sessione di video-analisi, quindi in un allenamento mattutino a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Scarico di gestione per Francesco Conti; differenziati sul campo per Massimo Coda e Nicholas Pierini. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca, Simone Pafundi e Lorenzo Venuti. Domani, venerdì, è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa di Attilio Lombardo e dalla partenza in pullman verso l’Emilia-Romagna.