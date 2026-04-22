Partitella con la Primavera al “Mugnaini”, giovedì mattutino

La Sampdoria si avvicina alla trasferta di Cesena (sabato, ore 19.30) con un allenamento pomeridiano a base di attivazione atletica, esercitazioni su sviluppi di gioco e calci piazzati, quindi partitella (due tempi da 40 minuti) con la Primavera di Francesco Pedone. A disposizione anche Alessandro Di Pardo; scarico di gestione per Francesco Conti e Alex Ferrari. Differenziati sul campo per Massimo Coda e Nicholas Pierini. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca, Simone Pafundi e Lorenzo Venuti. Domani, giovedì, è in programma una seduta mattutina.