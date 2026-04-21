Doppio tra forza, tattica e partitelle, mercoledì pomeridiano

Doppia seduta a Bogliasco per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della trasferta in casa del Cesena, in programma sabato al “Manuzzi” (ore 19.30). Blucerchiati impegnati al mattino per una sessione di forza in palestra, quindi nel pomeriggio attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche e partitelle ad alta intensità su spazi ridotti. Con il gruppo si è allenato anche Edoardo Soleri. Scarico di gestione per Alessandro Di Pardo. Percorsi differenziati di recupero per Massimo Coda, Lorenzo Malanca, Simone Pafundi, Nicholas Pierini e Lorenzo Venuti. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento pomeridiano.