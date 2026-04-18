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Due velocità alla ripresa per la Samp, lunedì seduta pomeridiana

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Due velocità alla ripresa per la Samp, lunedì seduta pomeridiana

Ripresa mattutina a due velocità per la Sampdoria a Bogliasco in vista della trasferta di Cesena, in programma sabato al “Manuzzi” (ore 19.30). Scarico per i calciatori maggiormente impegnati al “Ferraris” con il Monza; attivazione atletica e tecnica e lavori aerobici sul campo superiore del “Mugnaini” per gli altri calciatori disponibili agli ordini di Attilio Lombardo. Terapie per Massimo Coda. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca, Simone Pafundi e Lorenzo Venuti. Domani, domenica, giornata di stacco; lunedì è in programma una seduta pomeridiana.

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