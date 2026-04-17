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Blucerchiati subito in campo a Bogliasco in vista di Cesena-Samp

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Blucerchiati subito in campo a Bogliasco in vista di Cesena-Samp

Archiviata la sconfitta subita con il Monza, la Sampdoria si ritroverà domani, sabato, al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Cesena, in programma sabato al “Manuzzi” (ore 20.30).

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