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Lombardo: «Dispiace, la avevamo preparata diversamente»

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Lombardo: «Dispiace, la avevamo preparata diversamente»

L’analisi dell’allenatore Attilio Lombardo al termine di Sampdoria-Monza, 35.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

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