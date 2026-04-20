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Qui Bogliasco: partitelle ad alta intensità, martedì doppia seduta

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Qui Bogliasco: partitelle ad alta intensità, martedì doppia seduta

Smaltita la domenica di riposo, la Sampdoria è tornata ad allenarsi in vista della trasferta di sabato sera a Cesena (ore 19.30). Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco Attilio Lombardo e staff hanno diretto una sessione pomeridiana di ripresa a base di attivazione atletica e tecnica e di partitelle – in vari spazie e ad alta intensità – intervallate da una serie di sprint. Terapie per Massimo Coda (trauma contusivo al polpaccio destro), Nicholas Pierini (piccolo affaticamento all’adduttore sinistro) ed Edoardo Soleri (lieve trauma distorsivo alla caviglia sinistra). Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca, Simone Pafundi e Lorenzo Venuti. Domani, martedì, è in agenda una doppia seduta.

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