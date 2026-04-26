Ripresa a due velocità al “Mugnaini”, lunedì pomeridiano

La Sampdoria si è rimessa immediatamente in moto a Bogliasco per iniziare a preparare la sfida con il Südtirol in programma venerdì (ore 15.00) al “Ferraris”. Attilio Lombardo e staff hanno diretto una seduta mattutina a due velocità: scarico e terapie per i calciatori maggiormente impegnati nella trasferta di Cesena, attivazione tecnica e lavori aerobici sul campo superiore del “Mugnaini” per tutti gli altri disponibili. Differenziati sul campo per Massimo Coda e Nicholas Pierini. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca, Simone Pafundi e Lorenzo Venuti. Domani, lunedì, è in agenda un allenamento pomeridiano.