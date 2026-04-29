U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Südtirol affidata a Marchetti di Ostia Lido

News

Arbitri: Sampdoria-Südtirol affidata a Marchetti di Ostia Lido

La designazione arbitrale per Sampdoria-Südtirol, gara in programma venerdì 1° maggio (ore 15.00) al “Ferraris” di Genova e valida quale 37.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.
Assistenti: Di Giacinto di Teramo e Galimberti di Seregno.
Quarto ufficiale: Bianchi di Prato.
VAR: Serra di Torino.
AVAR: Manganiello di Pinerolo.

altre news

Antivigilia di Sampdoria-Südtirol, giovedì rifinitura e conferenza

Antivigilia di Sampdoria-Südtirol, giovedì rifinitura e conferenza

29 Aprile 2026 Team
Giudice Sportivo: Samp e Südtirol al completo, Hadžikadunić in diffida

Giudice Sportivo: Samp e Südtirol al completo, Hadžikadunić in diffida

28 Aprile 2026 Team
Tattica e partitella al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

Tattica e partitella al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

28 Aprile 2026 Team