Sampdoria 2026/27: definiti staff tecnico e sanitario
News
Sampdoria 2026/27: definiti staff tecnico e sanitario
L’U.C Sampdoria annuncia lo staff tecnico e sanitario della prima squadra per la stagione 2026/27.
STAFF TECNICO
Bernardo Corradi (allenatore)
Massimo Mutarelli (allenatore in seconda)
Stefano Fiore (collaboratore tecnico)
Attilio Lombardo (collaboratore tecnico)
Francesco Bertini (responsabile preparazione atletica)
Alberto Berselli (preparatore atletico)
Raffaele Clemente (preparatore dei portieri)
Gauthier Vanderloock (responsabile area analisi)
Andrea Aliboni (match analyst)
Filippo Piazza (match analyst)
STAFF SANITARIO
Fabrizio Aggio (responsabile sanitario)
Maurizio Luigi Delfini (responsabile area fisioterapica)
Davide Maestri (fisioterapista)
Lapo Mangiavacchi (fisioterapista)
Marco Perrone (fisioterapista)
Gaia Ardossi (nutrizionista)