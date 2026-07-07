Pre-season 2026/27: al via la stagione della Sampdoria

L’inizio della stagione sportiva 2026/27 è dietro l’angolo e la Sampdoria di Bernardo Corradi è pronta a mettersi in moto. Lo farà in una prima fase di pre-season, in programma da giovedì 9 a domenica 12 luglio, che precederà la partenza per Ponte di Legno (Alta Valle Camonica, Brescia). Nel corso di questi tre giorni i blucerchiati saranno sottoposti tra Genova e Bogliasco ad una serie di visite mediche, test atletici e allenamenti al “Mugnaini”.

Ritiro. Nel pomeriggio di domenica la squadra parterà in pullman alla volta di Ponte di Legno, dove rimarrà fino a giovedì 23 luglio. Da lunedì 13 i blucerchiati si alleneranno al centro sportivo di Temù dove sarà allestito anche il Samp Village, punto di ritrovo per i tifosi blucerchiati. Annullato l’evento in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno, restano due gli appuntamenti da fissare sul calendario: Sampdoria-Taverne (sabato 18 luglio, ore 17.00) e Sampdoria-Cagliari (giovedì 23 luglio, ore 17.00).

Test. Al rientro dopo la fase di preparazione in alta quota, altri due test attendono i blucerchiati. Sabato 1° agosto al “Mugnaini” di Bogliasco è in programma Sampdoria-Novara (ore 17.00, porte chiuse), quindi domenica 9 agosto al “Tardini” andrà in scena Parma-Sampdoria (ore 20.00), ultimo test prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia allo “Zini” con la Cremonese (lunedì 17 agosto, ore 20.45).