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Gartenmann si presenta: «Grinta e leadership per la Samp»

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Gartenmann si presenta: «Grinta e leadership per la Samp»

Le prime parole del nuovo difensore blucerchiato Stefan Gartenmann.

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