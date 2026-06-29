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Fredberg, Branco e Corradi: «Uniti per raggiungere i nostri obiettivi»

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Fredberg, Branco e Corradi: «Uniti per raggiungere i nostri obiettivi»

La conferenza di presentazione del tecnico Bernardo Corradi e del direttore sportivo Américo Branco con il CEO Area Football Jesper Fredberg.

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