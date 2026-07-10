Test cardiopolmonari al “Mugnaini” per la Samp di Corradi

La Sampdoria di Bernardo Corradi si è messa in moto. Svolte le visite mediche, i blucerchiati si sono ritrovati al “Mugnaini” di Bogliasco per una sessione in palestra a gruppi, tra la mattina e il pomeriggio, dedicata al monitoraggio di ogni singolo calciatore con i test cardiopolmonari d’inizio stagione. Domani, sabato, nuovo appuntamento mattutino per una nuova sessione di test atletici e di forza in palestra.