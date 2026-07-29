Tattica e partitella al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

Prosegue la preparazione della Sampdoria. Attivazione sul campo, quindi sessione tattica a gruppi e partitella ad alta intensità su spazi ridotti: questo il menù della seduta diretta al “Mugnaini” di Bogliasco da Bernardo Corradi e dal suo staff. Programma specifico per Stefan Gartenmann; Lorenzo Insigne prosegue invece il percorso personalizzato di riatletizzazione. Terapie e percorso di recupero in palestra e sul campo per Tjas Begić. Domani, giovedì, nuovo mattutino.