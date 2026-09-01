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Delli Carri: «Samp, piazza che vive di calcio: questa sfida mi stimola»

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Delli Carri: «Samp, piazza che vive di calcio: questa sfida mi stimola»

Le prime parole del nuovo difensore blucerchiato Filippo Delli Carri.

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