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Mbabu: «Mi considero un guerriero, darò tutto per la Samp»

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Mbabu: «Mi considero un guerriero, darò tutto per la Samp»

Le prime parole del nuovo difensore blucerchiato Melingo Kevin Mbabu.

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