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Infortuni Esposito e Viti: gli esiti degli esami strumentali

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Infortuni Esposito e Viti: gli esiti degli esami strumentali

Gli esami strumentali ai quali si sono sottoposti Salvatore Esposito e Mattia Viti, a seguito degli infortuni riportati nel corso della gara con la Juve Stabia, hanno evidenziato i seguenti quadri clinici.

Per Esposito gli accertamenti hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia destra. Il centrocampista ha già intrapreso il percorso riabilitativo e dovrà osservare un periodo di riposo e terapie che lo costringerà a rimanere fermo per alcune settimane.

Più grave l’esito degli esami per Mattia Viti che ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro. Il difensore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e, successivamente, iniziare il percorso di riabilitazione. Viti sarà costretto a saltare gran parte della stagione. L’U.C. Sampdoria sosterrà Mattia in ogni fase del percorso di recupero.

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