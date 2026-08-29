Tutino illude la Samp, la Juve Stabia rimonta con Bellich e Di Nardo
Tutino illude la Samp, la Juve Stabia rimonta con Bellich e Di Nardo
Il tabellino della sfida tra blucerchiati e gialloblù, 2.a giornata della Serie BKT 2026/27.
Sampdoria 1
Juve Stabia 1
Reti: p.t. 48′ Tutino; s.t. 28′ Bellich, 37′ Di Nardo.
Sampdoria (4-3-3): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Viti, Cicconi; Henderson, Esposito (35′ p.t. Begić), Makoumbou; Sinani (42′ s.t. Insigne), Tutino (21′ s.t. Mezzotero), Depaoli (47′ p.t. Verschaeren).
A disposizione: Krastev, Ghidotti, Riccio, Bellemo, Paratici, Ferrari, Abildgaard, Rodella.
Allenatore: Corradi.
Juve Stabia (4-3-3): Boer; Ricciardi, Bettella, Bellich, Scuderi; Karic (36′ s.t. Kumi), Buglio (20′ Artioli), Pierobon (25′ s.t. Battistella); Patané, Candellone (25′ s.t. Di Nardo), Piscopo (25′ s.t. Fernandes).
A disposizione: Vukovic, Pietrangeli, Douglas, Sandrucci, Maistro, Gallea, Maggioni.
Allenatore: De Giorgio.
Arbitro: Mucera di Palermo.
Assistenti: Garzelli di Livorno e Zezza di Ostia Lido.
Quarto ufficiale: Tremolada di Monza.
VAR: Baroni di Firenze.
AVAR: Paganessi di Bergamo.
Note: ammoniti al 13′ p.t. Cicconi, al 22′ p.t. Bettella, al 4′ s.t. Buglio per gioco scorretto, al 4′ s.t. Makoumbou per comportamento non regolamentare; recupero 5′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 20.792 (rateo 184.866 euro), paganti 4.091 (incasso 96.584 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.