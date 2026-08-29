Gartenmann: «Abbiamo rabbia e fame, vogliamo vincere la prossima»

«Abbiamo fatto bene ma non abbastanza per vincere e adesso usciamo con zero punti». Stefan Gartenmann non nasconde la propria delusione al termine della sconfitta casalinga della Sampdoria con la Juve Stabia. «È stata una partita difficile – inizia il difensore -, loro sono una buona squadra ma i dettagli hanno fatto la differenza a loro favore. Perdere così fa rabbia».

Fame. «Ci sono stati anche alcuni infortuni stasera – prosegue il numero 3 blucerchiato -, abbiamo già qualcuno fuori per lo stesso motivo e non è facile. Sul primo gol la palla era fuori, era uscita dalla linea, e, come ho già detto, i dettagli hanno fatto la differenza. La prossima? Il Palermo è una squadra forte però anche noi lo siamo. Adesso recuperiamo ma abbiamo fame, vogliamo vincere la prima partita della stagione e siamo preparati. Vogliamo tre punti la prossima settimana».