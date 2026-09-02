U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Palermo-Sampdoria affidata a Marchetti di Ostia Lido

News

Arbitri: Palermo-Sampdoria affidata a Marchetti di Ostia Lido

La designazione arbitrale per Palermo-Sampdoria, gara in programma lunedì 7 settembre (ore 20.30) al “Renzo Barbera” di Palermo e valida quale 3.a giornata della Serie BKT 2026/27.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.
Assistenti: Mondin di Treviso e Fontani di Siena.
Quarto ufficiale: Feliciani di Teramo.
VAR: Volpi di Arezzo.
AVAR: Paterna Teramo.

altre news

Opta Sports: il match program di Palermo-Sampdoria

Opta Sports: il match program di Palermo-Sampdoria

3 Settembre 2026 Team
Delli Carri: «Samp, piazza che vive di calcio: questa sfida mi stimola»

Delli Carri: «Samp, piazza che vive di calcio: questa sfida mi stimola»

1 Settembre 2026 Team
Massolo: «Samp emozione unica, sognavo di tornare»

Massolo: «Samp emozione unica, sognavo di tornare»

1 Settembre 2026 Team