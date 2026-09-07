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Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 6.a alla 11.a giornata

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Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 6.a alla 11.a giornata

La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 1.a alla 5.a giornata del campionato Serie BKT 2026/27. Di seguito il calendario completo delle partite dei blucerchiati.

6.a Avellino vs Sampdoria (venerdì 9 ottobre, ore 20.30)
7.a Sampdoria vs Arezzo (domenica 18 ottobre, ore 19.30)
8.a Südtirol vs Sampdoria (sabato 24 ottobre, ore 15.00)
9.a Ascoli vs Sampdoria (martedì 27 ottobre, ore 20.00)
10.a Sampdoria vs Virtus Entella (sabato 31 ottobre, ore 19.30)
11.a Carrarese vs Sampdoria (domenica 8 novembre, ore 17.15)

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