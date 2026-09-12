Corradi: «La Samp gioca e produce, ora deve anche fare punti»

Invertire la rotta sul piano dei risultati. Questo l’obiettivo della Sampdoria e di Bernardo Corradi alla vigilia della seconda trasferta consecutiva, quella in casa del Mantova. «Da Palermo mi porto dietro la forza della squadra in un momento non semplice – inizia il mister -. Abbiamo continuato a giocare ed espresso un buon calcio anche dopo il 2-0, quando diventava difficile a livello mentale e ambientale. Questo è un aspetto che vorrei vedere sempre».

Punti. «Pressione? Penso che all’inizio del campionato si debba guardare soprattutto alle prestazioni – spiega Corradi -. La squadra gioca, produce e arriva a concludere, questo mi conforta. Ci teniamo tanto, stiamo lavorando da due mesi per crescere e fare punti, portando la Samp ad un livello di un certo tipo».

Inedito. «Il Mantova è in salute – prosegue il tecnico doriano -, è aggressivo, ti viene a pressare uomo a uomo. Le squadre di Modesto sono riconoscibili, dobbiamo cercare di metterli in difficoltà disinnescando le loro armi migliori. Domani sarà qualcosa di inedito per me: mi girerò e troverò tutti maggiorenni. Scherzi a parte, ritroverò Lauritsen e Ravanelli, seppur ovviamente con autonomia ridotta, mentre Karamoh e Mbabu faranno parte dei giocatori che sono a disposizione».