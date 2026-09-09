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Arbitri: Mantova-Sampdoria affidata a Chiffi di Padova

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Arbitri: Mantova-Sampdoria affidata a Chiffi di Padova

La designazione arbitrale per Mantova-Sampdoria, gara in programma domenica 13 settembre (ore 17.15) al “Martelli – Pata Stadium” di Mantova e valida quale 4.a giornata della Serie BKT 2026/27.

Arbitro: Chiffi di Padova.
Assistenti: Bercigli di Firenze e Lauri di Gubbio.
Quarto ufficiale: Calzavara di Varese.
VAR: Di Paolo di Avezzano.
AVAR: Paganessi di Bergamo.

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