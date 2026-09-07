Corradi: «Grande prestazione di intensità e carattere»

«Fa male perdere 3-1 ma porto a casa una grande prestazione di intensità e carattere». Bernardo Corradi mastica amaro dopo lo stop della Sampdoria al “Barbera” di Palermo. «Abbiamo avuto maggiore possesso palla – continua l’allenatore blucerchiato -, maggior numero di occasioni ma la differenza la fanno le situazioni da gol che loro hanno sfruttato e noi no. Però ci sono aspetti positivi anche al di là della prova collettiva: che Insigne abbia messo nella gamba più di 60 minuti e che Verschaeren ne abbia giocati 85. E poi ce la siamo giocata: dobbiamo migliorare, fare maggiore attenzione e mi riferisco ai primi due gol. Ma al di là degli errori, da domani lavoriamo di più: se prima davamo 10, ora si darà 12 o 15 e si deve migliorare».