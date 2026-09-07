Alla Samp non basta Insigne, il Palermo vince al “Barbera”
Alla Samp non basta Insigne, il Palermo vince al “Barbera”
Il tabellino della sfida tra rosanero e blucerchiati, 3.a giornata della Serie BKT 2026/27.
Palermo 3
Sampdoria 1
Reti: p.t. 9′ Strefezza, 33′ Pohjanpalo; s.t. 19′ Insigne, 49′ Palumbo.
Palermo (4-2-3-1): Perin; Pierozzi (20′ s.t. Cassandro), Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia (20′ s.t. Estevez); Strefezza (21′ p.t. Vavassori), Hernani (1′ s.t. Palumbo), Johnsen; Pohjanpalo (40′ s.t. Gabrielloni).
A disposizione: Nespola, Fortin, Gomes, Gyasi, Bozzolan, Barba, Magnani.
Allenatore: Inzaghi.
Sampdoria (4-2-3-1): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Makoumbou, Henderson; Sinani (8′ s.t. Begić), Verschaeren (39′ s.t. Mezzotero), Insigne (25′ s.t. Abildgaard); Tutino.
A disposizione: Krastev, Massolo, Ferrari, Rodella, Piermattei, Mondani.
Allenatore: Corradi.
Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.
Assistenti: Mondin di Treviso e Fontani di Siena.
Quarto ufficiale: Feliciani di Teramo.
VAR: Volpi di Arezzo.
AVAR: Paterna Teramo.
Note: espulso al 23′ s.t. l’allenatore in seconda Mutarelli per proteste; ammoniti al 18′ p.t. Henderson, al 2′ s.t. Bani, al 48′ s.t. Palumbo per gioco scorretto, al 18′ p.t. Insigne per proteste; recupero 4′ p.t., 5′ s.t.; abbonamenti 17.000, paganti 16.196; terreno di gioco in buone condizioni.