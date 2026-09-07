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Insigne: «Non buttiamoci giù, ci toglieremo tante soddisfazioni»

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Insigne: «Non buttiamoci giù, ci toglieremo tante soddisfazioni»

Prima da titolare, primo gol in blucerchiato. Ma Lorenzo Insigne non riesce a sorridere dalla pancia del “Barbera”. «Non abbiamo nulla da recriminarci, abbiamo dato tutto nonostante le difficoltà e le assenze per infortunio – attacca il numero 10 doriano -. Sapevamo di affrontare una grande squadra come il Palermo, noi abbiamo fatto una prestazione di carattere ma non è bastato. Sono un po’ nervoso e dispiaciuto perché non sè arrivata la vittoria. Come sto? Ho 35 anni ma tantissima voglia di giocare, voglio solo il bene della squadra e dei tifosi: oggi avrei preferito non segnare e portare punti a casa. Ora dobbiamo analizzare la partita tuti insieme con il mister: ci manca un po’ di cattiveria sottoporta, non ci dobbiamo buttare giù ma sicuramente ci toglieremo tante soddisfazioni. Ci terrei davvero per la nostra gente».

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