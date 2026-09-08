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Giudice Sportivo: Mantova e Sampdoria al completo

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Giudice Sportivo: Mantova e Sampdoria al completo

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 3.a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27.

1 giornata di squalifica: Illanes (Arezzo), Mutarelli (allenatore in seconda Sampdoria), Prisco (Benevento).

Diffidati Sampdoria: –

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