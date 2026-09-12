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Sono venti i blucerchiati di Corradi per Mantova-Sampdoria

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Sono venti i blucerchiati di Corradi per Mantova-Sampdoria

Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Bernardo Corradi ha reso nota la lista dei 20 blucerchiati convocati per la trasferta in casa del Mantova, in programma domani, domenica, al “Martelli – Pata Stadium” (calcio d’inizio alle ore 17.15) e valida quale 4.a giornata della Serie BKT 2026/27. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Krastev (12), Massolo (96), Vindahl (1).

Difensori: Cicconi (7), Delli Carri (15), Di Pardo (29), Ferrari (25), Gartenmann (3), Mbabu (43), Ravanelli (13).

Centrocampisti: Abildgaard (28), Henderson (6), Makoumbou (45), Verschaeren (16).

Attaccanti: Begić (11), Insigne (10), Karamoh (14), Lauritsen (9), Sinani (20), Tutino (99).

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