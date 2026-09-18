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Sono ventuno i blucerchiati di Corradi per Sampdoria-Catanzaro

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Sono ventuno i blucerchiati di Corradi per Sampdoria-Catanzaro

Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Bernardo Corradi ha reso nota la lista dei 21 blucerchiati convocati per la sfida con il Catanzaro, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (calcio d’inizio alle ore 17.15) e valida quale 5.a giornata della Serie BKT 2026/27. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Krastev (12), Massolo (96), Vindahl (1).

Difensori: Cicconi (7), Delli Carri (15), Di Pardo (29), Ferrari (25), Gartenmann (3), Mbabu (43), Ravanelli (13).

Centrocampisti: Abildgaard (28), Esposito (94), Henderson (6), Makoumbou (45), Verschaeren (16).

Attaccanti: Begić (11), Insigne (10), Karamoh (14), Lauritsen (9), Sinani (20), Tutino (99).

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