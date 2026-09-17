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Opta Sports: il match program di Sampdoria-Catanzaro

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Opta Sports: il match program di Sampdoria-Catanzaro

Opta Sports ci fornisce il match program di Sampdoria-Catanzaro, 5.a giornata della Serie BKT 2026/27.

Scaricalo qui: 2026-27_sampdoria-catanzaro_match_program

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