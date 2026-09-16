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Arbitri: Sampdoria-Catanzaro affidata ad Ayroldi di Molfetta

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Arbitri: Sampdoria-Catanzaro affidata ad Ayroldi di Molfetta

La designazione arbitrale per Sampdoria-Catanzaro, gara in programma sabato 19 settembre (ore 17.15) al “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 5.a giornata della Serie BKT 2026/27.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.
Assistenti: Mokhtar di Lecco e Grasso di Ariano Irpino.
Quarto ufficiale: Drigo di Portogruaro.
VAR: Giua di Olbia.
AVAR: Gariglio di Pinerolo.

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