Corradi: «C’è grande arrabbiatura, cambiamo atteggiamento»

«C’è grande arrabbiatura». Bernardo Corradi non usa mezze misure al termine della sconfitta di Mantova. «Il primo tempo è stato un esempio di cos’è la Serie B – prosegue il mister nell’analisi -, una sfida sporca in cui ci siamo abbassati troppo. Infatti ho cercato di correggere qualcosa prima dell’intervallo portando il centrocampo a tre. Nella ripresa Abildgaard è entrato bene, ha fatto una buonissima gara e avevamo il gioco in pugno. Poi abbiamo preso gol su un nostro errore, ci tiriamo subito su, hai un rigore e lo sbagli. Dovevamo limitare gli errori, non lo abbiamo fatto e così le partite le perdi».

Atteggiamento. «Episodi negativi? Gli episodi te li tiri dietro – taglia corto Corradi -. Bisogna cambiare atteggiamento: la timidezza della prima frazione non mi è piaciuta. Loro sono una buona squadra ma quando c’era bisogno buttavano la palla in avanti: questa è la Serie B. Sabato con il Catanzaro sarà fondamentale e una vittoria ci permetterebbe di andare alla sosta più tranquilli. Dispiace per i tifosi, penso a chi oggi ha fatto chilometri e ci sostiene sempre. Anche per loro giocheremo la partita come se fosse decisiva».