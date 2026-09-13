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Abildgaard: «Dobbiamo essere più tosti, sabato si deve vincere»

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Abildgaard: «Dobbiamo essere più tosti, sabato si deve vincere»

La delusione ha la faccia di Oliver Abildgaard. Il centrocampista danese prova a comentare così lo stop del “Martelli”: «Non voglio analizzare la partita, siamo la Sampdoria e non possiamo perdere così. Complimenti al Mantova ma se perdiamo una partita giocandocela lo accetto, così no: dobbiamo vincere i duelli e correre più di loro. È pesante uscire sconfitti e con la fascia da capitano al braccio lo è ancora di più. Dobbiamo essere più tosti a iniziare da domani in allenamento: sabato c’è il Catanzaro a Marassi e si deve vincere. Dobbiamo farlo».

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