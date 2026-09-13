Lauritsen fallisce un rigore, la Samp cade a Mantova
Lauritsen fallisce un rigore, la Samp cade a Mantova
Il tabellino della sfida tra biancorossi e blucerchiati, 4.a giornata della Serie BKT 2026/27.
Mantova 2
Sampdoria 0
Reti: s.t. 13′ Ruocco, 21′ Longonda
Mantova (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Jonathan, Kouda, Ignacchiti (10′ s.t. Longonda), Benaissa; Ilie (27′ s.t. Bragantini), Ruocco (27′ s.t. Caiazzo); Gliozzi (10′ s.t. Vlahovic).
A disposizione: Gemello, Spinaccé, Wieser, Keita, Paoletti, Del Lungo, Chinetti, Kospo.
Allenatore: Modensto.
Sampdoria (4-2-3-1): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Makoumbou, Henderson (27′ s.t. Karamoh); Begić (1′ s.t. Abildgaard), Verschaeren, Insigne (27′ s.t. Sinani); Tutino (12′ s.t. Lauritsen).
A disposizione: Krastev, Massolo, Ravanelli, Ferrari, Mbabu.
Allenatore: Corradi.
Arbitro: Chiffi di Padova.
Assistenti: Bercigli di Firenze e Lauri di Gubbio.
Quarto ufficiale: Calzavara di Varese.
VAR: Di Paolo di Avezzano.
AVAR: Paganessi di Bergamo.
Note: ammoniti al 16′ p.t. Benaissa, al 44′ p.t. Henderson per gioco scorretto, al 28′ p.t. Insigne per proteste; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; abbonati 5.790 (rateo 61.975 euro), paganti 3.423 (incasso 59.382 euro); terreno di gioco in buone condizioni.