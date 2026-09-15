U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Sampdoria e Catanzaro al completo

News

Giudice Sportivo: Sampdoria e Catanzaro al completo

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 4.a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27.

1 giornata di squalifica: Curto (Empoli), Léris (Pisa).

Diffidati Sampdoria: –

altre news

Abildgaard: «Dobbiamo essere più tosti, sabato si deve vincere»

Abildgaard: «Dobbiamo essere più tosti, sabato si deve vincere»

13 Settembre 2026 Team
Corradi: «C’è grande arrabbiatura, cambiamo atteggiamento»

Corradi: «C’è grande arrabbiatura, cambiamo atteggiamento»

13 Settembre 2026 Team
Lauritsen fallisce un rigore, la Samp cade a Mantova

Lauritsen fallisce un rigore, la Samp cade a Mantova

13 Settembre 2026 Team