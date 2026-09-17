Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati
Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati
Sono cinque i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.
Slovenia – Tjas Begić
UEFA Nation League, Lega B – Gruppo B1: Slovenia-Scozia (sabato 26 settembre, ore 15.00, “Stadion Stožice” di Lubiana, Slovenia)
UEFA Nation League, Lega B – Gruppo B1: Slovenia-Macedonia (martedì 29 settembre, ore 20.45, “Stadion Stožice” di Lubiana, Slovenia)
UEFA Nation League, Lega B – Gruppo B1: Svizzera-Slovenia (sabato 3 ottobre, ore 20.45, “Thermoplan Arena” di Lucerna, Svizzera)
UEFA Nation League, Lega B – Gruppo B1: Scozia-Slovenia (venerdì 6 ottobre, ore 19.45, “Hampden Park” di Glasgow, Scozia)
Repubblica del Congo – Antoine Makoumbou
CAF, Qualifiers AFCON 2027, Gruppo G: Namibia-Repubblica del Congo (giovedì 24 settembre, ore 18.00, “Botswana National Stadium” di Gaborone, Botswana)
CAF, Qualifiers AFCON 2027, Gruppo G: Repubblica del Congo-Camerun (martedì 29 settembre, ore 14.00, “Stade Municipal de Kintélé” di Brazzaville, Repubblica del Congo)
Lussemburgo – Danel Sinani
UEFA Nation League, Lega C – Gruppo C4: Bulgaria-Lussemburgo (sabato 26 settembre, ore 18.00, “Hristo Botev Stadium” di Plovdiv, Bulgaria)
UEFA Nation League, Lega C – Gruppo C4: Lussemburgo-Islanda (martedì 29 settembre, ore 20.45, “Stade de Luxembourg” di Lussemburgo, Lussemburgo)
UEFA Nation League, Lega C – Gruppo C4: Estonia-Lussemburgo (sabato 3 ottobre, ore 18.00, “A. Le Coq Arena” di Tallin, Estonia)
UEFA Nation League, Lega C – Gruppo C4: Lussemburgo-Bulgaria (venerdì 6 ottobre, ore 20.45, “”Stade de Luxembourg” di Lussemburgo, Lussemburgo)
Bulgaria Under 21 – Andrey Krastev
UEFA, Qualifiers Euro Under 21: Bulgaria-Portogallo (sabato 26 settembre, ore 17.30, “Stadium Georgi Benkovski” di Pazardjik, Bulgaria)
UEFA, Qualifiers Euro Under 21: Repubblica Ceca-Bulgaria (mercoledì 30 settembre, ore 18.00, “Malšovická aréna” di Hradec Králové, Repubblica Ceca)
UEFA, Qualifiers Euro Under 21: Bulgaria-Scozia (venerdì 6 ottobre, ore 18.30, “Stadium Georgi Benkovski” di Pazardjik, Bulgaria)
Azerbaijan Under 21 – Lorenzo Mezzotero
UEFA, Qualifiers Euro Under 21: Azerbaijan-Repubblica Ceca (venerdì 25 settembre, ore 15.45, “Stadio Olimpico” di Baku, Azerbaijan)
UEFA, Qualifiers Euro Under 21: Scozia-Azerbaijan (mercoledì 30 settembre, ore 20.30, “BBSP Rugby Park” di Kilmarnock, Scozia)
UEFA, Qualifiers Euro Under 21: Azerbaijan-Gibilterra (venerdì 6 ottobre, ore 15.45, “Stadio Olimpico” di Baku, Azerbaijan)