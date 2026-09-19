La Samp rimonta il Catanzaro e trova la prima vittoria

Il tabellino della sfida tra blucerchiati e giallorossi, 5.a giornata della Serie BKT 2026/27.

Sampdoria 2

Catanzaro 1

Reti: p.t. 47′ Gartenmann aut.; s.t. 11′ Insigne, 40′ Begić.

Sampdoria (4-3-2-1): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson (34′ s.t. Mbabu), Makoumbou (10′ s.t. Esposito), Abildgaard; Verschaeren (25′ s.t. Sinani), Insigne (25′ s.t. Begić); Lauritsen (34′ s.t. Tutino).

A disposizione: Krastev, Massolo, Ravanelli, Karamoh, Ferrari.

Allenatore: Corradi.

Catanzaro (4-2-3-1): Pigliacelli; Ruggero (18′ s.t. Frosinini), Antonini, Imperiale; Dorval (18′ s.t. Candela), Petriccione, Mosti (25′ s.t. Giovane), Alesi; Pafundi (39′ s.t. Di Francesco), Iemmello; Koffi (25′ s.t. Pecorino).

A disposizione: Marietta, Buso, Garnica, Cassa, Verrengia, Tchaouna, Reita.

Allenatore: Gorgone.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Assistenti: Mokhtar di Lecco e Grasso di Ariano Irpino.

Quarto ufficiale: Drigo di Portogruaro.

VAR: Giua di Olbia.

AVAR: Gariglio di Pinerolo.

Note: espulso al 19′ s.t. Abildgaard per gioco scorretto; ammoniti al 18′ p.t. Henderson e Iemmello, al 21′ s.t. Koffi per comportamento non regolamentare, al 38′ p.t. per Gartenmann, al 30′ s.t. Giovane, al 49′ s.t. Mbabu per gioco scorretto, al 50′ s.t. Antonini per proteste; recupero 2′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 20.824 (rateo 184.776 euro), paganti 4.796 (incasso 106.634 euro); terreno di gioco in buone condizioni.