Henderson illude il “Ferraris”, l’Arezzo supera la Samp
Henderson illude il “Ferraris”, l’Arezzo supera la Samp
Il tabellino della sfida tra blucerchiati e amaranto, 7.a giornata della Serie BKT 2026/27.
Sampdoria 1
Arezzo 2
Reti: p.t. 9′ Henderson, 15′ Arena; s.t. 15′ Chierico
Sampdoria (4-3-2-1): Vindahl; Di Pardo (31′ s.t. Mbabu), Ravanelli (40′ s.t. A. Ferrari), Delli Carri, Cicconi; Henderson (17′ s.t. Depaoli), Makoumbou (31′ s.t. Karamoh), Abildgaard; Verschaeren, Begić; Lauritsen (17′ s.t. Tutino).
A disposizione: Krastev, Massolo, Gartenmann.
Allenatore: Corradi.
Arezzo (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Coppolaro, Righetti (26′ s.t. Cagnano); Sala, Chierico (19′ s.t. Iaccarino), Eklu (26′ s.t. Ionita); Arena (35′ s.t. Pattarello), Cerri (19′ s.t. Mancuso), Tavernelli.
A disposizione: Seculin, Mena, Leone, Mancini, Manes, G. Ferrari, Cianci.
Allenatore: Bucchi.
Arbitro: Colombo di Como.
Assistenti: Mastrodonato di Molfetta e Russo di Nichelino.
Quarto ufficiale: Turrini di Firenze.
VAR: Fabbri di Ravenna.
AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.
Note: ammoniti al 2′ p.t. Henderson, al 12′ p.t. Chierico, al 21′ s.t. Eklu, al 44′ s.t. Delli Carri per gioco scorretto, al 23′ s.t. Corradi per proteste, al 48′ s.t. Bucchi per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 20.835 (rateo 184.793euro), paganti 3.113 (incasso 64.489 euro); terreno di gioco pesante.